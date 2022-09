La Roma riparte dall’Europa League e per questa prima gara della fase a gironi affronta il Ludogorets: i giallorossi di Mourinho sono chiamati ora a rilanciarsi.

La Roma scenderà in campo, alle ore 18:45 e all’Huvepharma Arena, contro il Ludogorets. L’Europa League inizia quindi per i giallorossi di José Mourinho in Bulgaria. La squadra deve smaltire la pesante sconfitta subita contro l’Udinese in Serie A e, ora, la competizione europea si presenta come un’opportunità importante.

Dopo la vittoria ottenuta nella scorsa stagione in Conference League, adesso la Roma riparte da un gradino superiore. Con la partecipazione alla fase a gironi dell’Europa League. La squadra italiana è perciò chiamata a dare il meglio di sé, affidandosi specialmente alle nuove pedine arrivate con il mercato. Primo tra tutti Paulo Dybala.

Ludogorets-Roma, le probabili formazioni

LUDOGORETS (4-2-3-1): Siuga; Cicinho, Verdon, Terzier, Gropper; Tekpetey, Yordanov; Tissera, Piotrowski, Delev; Thiago. Allenatore Simundz

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore Mourinho.