“Il problema è…”: fischi alla Fiorentina, Italiano si sfoga e svela tutto

Brutta figura per la Fiorentina all’esordio in Conference League. Arriva lo sfogo di Italiano a ‘Sky Sport’, dopo i fischi giunti dal Franchi.

Il pareggio contro la Juventus resta agrodolce, soprattutto dopo le tante occasioni sprecate dalla Fiorentina in attacco. E adesso, l’ennesimo pareggio stagionale suona quasi come una sconfitta. Anche perché arriva all’esordio in Conference League, contro un avversario nettamente alla portata dei viola.

E invece contro il Riga, la formazione di Vincenzo Italiano non va oltre l’1-1. Tante le occasioni gettate al vento dai toscani, che sono riusciti a buttarla dentro solo con l’ausilio di un centrocampista come Barak.

“Non vinciamo una partita che era da vincere…”, si sfoga così il tecnico della Fiorentina, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ fa il punto sul pareggio rimediato dai suoi. Un pareggio che non è andato giù al Franchi, che ha beccato la Viola con i fischi al termine del match.

La Fiorentina non vince e il Franchi fischia i viola: c’è lo sfogo di Italiano

Di qui, Italiano continua sulla gara sprecata dai suoi e si sposta sulla questione attaccanti. E l’ex Spezia si fa senza filtri: “È chiaro che paghiamo una mancanza di freddezza e concretezza, soprattutto sotto porta. Il problema è certamente lì in attacco ed è un peccato. La differenza al negativo, attualmente, la sta facendo la nostra poca fame in area di rigore”.

Parole dure, quelle del tecnico della Fiorentina, che poi torna sulle aspettative generatesi (e alzatesi) sulla propria squadra: “Se è così, è anche per merito nostro e per quello che abbiamo fatto nello scorso anno. Abbiamo perso solo una gara, eppure usciamo tra i fischi. Poco male, ci e mi spronano a dare di più. Conosciamo bene le nostre potenzialità, mi dispiace se l’entusiasmo si perde già nel giro di qualche mese. Ora lotteremo per uscire nuovamente tra gli applausi”.