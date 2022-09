Sfogo improvviso in diretta: Roma, succede prima del Ludogorets

La Roma sta in questo pomeriggio affrontando, alla prima di Europa League, il Ludogorets: prima del match però è arrivato uno sfogo improvviso.

La Roma sta giocando in questi minuti il secondo tempo contro il Ludogorets per la prima della fase a gironi di Europa League. I giallorossi sono chiamati a rialzarsi dopo la brutta sconfitta ricevuta alla Dacia Arena contro l’Udinese. E questa è la prima occasione giusta per farlo. Nella diretta, prima dell’inizio della gara, è arrivato tuttavia anche uno sfogo improvviso. Ecco cos’è successo.

Prima del fischio d’inizio di Roma-Ludogorets ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ il direttore sportivo del club giallorosso Tiago Pinto. Nell’intervista, con l’occasione, ha affrontato il tema di una situazione particolare che si è venuta a creare tra le file del club. Nel corso della finestra estiva di calciomercato.

Pinto, infatti, ha fatto il proprio punto della situazione e ha detto la sua riguardo gli esuberi di Bianda e Coric. Entrambi i giocatori hanno rifiutato il trasferimento in Turchia e le possibilità collegate al campionato turco. Queste sono state allora le parole di Tiago Pinto.

Ludogorets-Roma, parla Tiago Pinto degli esuberi di Bianda e Coric: “C’è chi pensa prima al contratto”

Così, quindi, Tiago Pinto ha parlato nel pre-partita di Ludogorets-Roma ai microfoni di ‘Sky Sport’ in merito a quanto successo con Bianda e Coric: “Io non sono deluso da quello che mi aspetto. Ci sono dei ragazzi che fanno scelte in base al contratto e altri in base alle priorità sportive“.

“Negli ultimi mesi – ha aggiunto Tiago Pinto – sono riuscito a sistemare tanti ragazzi, ma c’è chi preferisce onorare il contratto a cercare una nuova sfida sportiva. Purtroppo il calcio è così, noi continuiamo la nostra strada: non sono né arrabbiato né deluso, me lo aspettavo”.