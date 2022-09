Addio Bologna, gesto commovente di Mihajlovic: la decisione del tecnico

Mihajlovic, dopo l’esonero ufficializzato dal Bologna, ha voluto salutare l’ambiente e la tifoseria per il sostegno ricevuto.

Ormai il Bologna rappresenta un capitolo chiuso. Fosse stato per lui, sarebbe andato avanti convinto di poter risollevare la squadra dopo un avvio complicato. Alla fine, però, ha inevitabilmente prevalso la volontà del presidente Joey Saputo di cambiare e affidarsi ad un altro allenatore. Ecco perché Sinisa Mihajlovic, attraverso una lettera aperta affidata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha voluto ringraziare l’ambiente (ad eccezione di due specifiche figure nell’organigramma rossoblù) e i tifosi per il sostegno ricevuto in questi ultimi 3 anni e mezzo.

Una missiva commovente, con la quale l’ormai ex tecnico felsineo ha espresso il proprio stupore per l’allontanamento deciso dalla società. “Non capisco questo esonero. Lo accetto, come un professionista deve fare, ma ritenevo la situazione assolutamente sotto controllo e migliorabile”. Un pensiero non condiviso dalla dirigenza, la quale in queste ore si è subito mossa al fine di individuare un sostituto all’altezza.

Un epilogo amaro per Mihajlovic il quale ha speso parole al miele nei confronti dei giocatori (“mi hanno dimostrato in più occasioni, commovendomi, di volermi bene”), il proprio staff, il settore medico e gli uffici della comunicazione. Non citati, invece, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori ed il direttore sportivo Marco Di Vaio reputati i veri responsabili del suo licenziamento.

Bologna, la lettera di Mihajlovic post-esonero

“Siamo appena alla quinta giornata, faccio fatica a pensare che tutto questo dipenda solo dagli ultimi risultati o dalla classifica e non sia una decisione covata da più tempo” le parole di Mihajlovic, finito nei giorni scorsi nel mirino degli incivili sui social network. La storia tra lui ed il Bologna si è ufficialmente conclusa, ed ora resta da vedere chi prenderà il suo posto in panchina.

Roberto De Zerbi, ovvero il candidato preferito, ha deciso di declinare la proposta ricevuta a causa del grande rapporto d’amicizia che lo lega a Mihajlovic. La scelta è quindi ricaduta su Thiago Motta con il quale, nelle ultime ore, è stato trovato un accordo di massima. L’annuncio è da considerare imminente, Saputo guarda già oltre.