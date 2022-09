Allegri ha deciso: cambio modulo e doppia esclusione eccellente

La Juventus cambia modulo affidandosi nuovamente al 3-5-2. La sensazione è che Allegri possa decidere di intraprendere nuovamente la strada della difesa a tre per cercare maggiore equilibrio e solidità

Un nuovo assetto tattico in attesa del ritorno di Di Maria. La Juventus potrebbe riabbracciare definitivamente il 3-5-2 puntando sulla difesa a tre con Bremer, Bonucci e Danilo. L’ex Torino, considerando la sua esperienza in maglia granata, potrebbe trovarsi meglio con il nuovo schieramento difensivo.

Detto questo, non è escluso che Allegri possa modificare giornata dopo giornata la sua decisione tattica, e variare dal 3-5-2 al 4-3-3. Tutto dipenderà dalla disponibilità di Di Maria, anche se l’esterno offensivo potrebbe adattarsi nel ruolo di seconda punta.

Occhio anche ai nuovi interpreti in mezzo al campo. L’arrivo di Paredes potrebbe liberare Locatelli nel ruolo di mezz’ala, anche se l’ex Sassuolo sarà insidiato dalla concorrenza di Miretti e McKennie. Locatelli, paradossalmente, potrebbe scivolare in panchina con McKennie in favore di Miretti: doppia esclusione eccellente per i bianconeri.

Modulo Juventus, Allegri opterà per il 3-5-2

Bremer centrale destro, Bonucci al centro e Danilo a sinistra: questo il nuovo piano tattico di Allegri, un assetto che consentirà maggiore equilibrio, solidità e maggiore copertura. Cosa potrebbe cambiare con il passaggio al 3-5-2 rispetto al 4-3-3? L’ago della bilancia, come detto, potrebbe essere rappresentato da Di Maria, il quale potrebbe agire sia da esterno destro, sia da seconda punta.

Attenzione, però, all’ottimo impatto in bianconero di Milik, il quale potrebbe alternarsi con Di Maria nel ruolo di seconda punta per cercare di salvaguardare e gestire al meglio l’esterno argentino anche nella seconda parte della stagione.