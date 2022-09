La morte di Elisabetta ferma il campinato: annuncio ufficiale in arrivo

Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II. Questo lutto potrebbe provocare scossoni nello sport.

L’intero Regno Unito è scosso per ciò che è successo in queste ore. La Regina Elisabetta II è morta improvvisamente nella sua residenza scozzese di Balmoral. Nelle ultime ore diversi familiari, da tutto il mondo, hanno raggiunto la casa della donna per darle l’ultimo straziante saluto.

Questa situazione tocca da vicino anche il mondo del calcio ed in particolare la Premier League, campionato di riferimento dell’Inghilterra. Oltremanica l’intero paese è pronto a realizzare ben 10 giorni di lutto nazionale in onore dell’amata Regina e questa situazione toccherà anche gli eventi sportivi. A riportarlo sono i media inglesi.

Manca l’annuncio ufficiale, ma la situazione potrebbe essere più chiara nelle prossime ore. Tutte le federazioni sono pronte a fermarsi per 10 giorni e questo tocca anche la Premier League. A meno di clamorose novità il campionato inglese resterà fermo per ben dieci giorni e sicuramente nel prossimo weekend.

Elisabetta II, una regina molto amata

Il popolo britannico è in lutto per la perdita di una regina molto amata da tutti i suoi sudditi. Anche la Premier League, mediante i propri account social, ha voluto esprimere il proprio cordoglio affermando: “La Premier League si dichiara rattristata nell’apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Le nostre condoglianze ed i nostri pensieri vanno alla famiglia reale inglese”.

Attualmente le squadre inglesi stanno giocando in Europa, ma appare probabile il loro non impiego nel campionato. La stessa situazione dovrebbe riguardare, molto probabilmente, anche il campionato scozzese.