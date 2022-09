Mondiali 2022, in Serie A c’è chi ci spera davvero: arriva l’ufficialità

Due giocatori di Serie A hanno ottenuto una convocazione a sorpresa, verso i Mondiali di Qatar del 2022.

Le prossime sfide fra Nazionali, che andranno di scena a fine settembre, saranno fondamentali per i Mondiali di Qatar che si avvicinano giorno dopo giorno. Per i Ct c’è la grande opportunità di testare gli organici a disposizione, dei quali possono entrar a far parte dei nomi a sorpresa, messisi in mostra in questo inizio di stagione europeo.

È il caso del Brasile di Tite, una formazione che storicamente fa parte del gruppo delle favorite alla vittoria finale. Anche quest’anno merita la medesima considerazione, se si guardano i nomi sui quali può fare affidamento la squadra.

Di questi, da oggi, fanno parte anche due calciatori in più della Serie A, ovvero Gleison Bremer, difensore in forza alla Juventus, e Roger Ibanez, difensore della Roma di Mourinho.

Brasile, che sorpresa: Bremer e Ibanez convocati da Tite

Il Ct ha scelto 27 giocatori per i prossimi impegni e tra questi si sarà sorpreso Bremer di esserci. Nonostante durante la scorsa stagione al Torino sia stato considerato il miglior difensore del campionato e sia poi passato in bianconero, non aveva mai indossato i colori verdeoro. In occasione delle amichevoli con Ghana e Tunisia, il difensore avrà modo di dimostrare di poter essere una valida alternativa ai centrali e di poterne prendere il posto in Qatar nelle rotazioni.

Stesso discorso vale per Roger Ibanez. Sarà esordio assoluto col Brasile, e sicuramente un grande contributo l’ha dato la stagione vincente in campo internazionale, ovvero in Conference League, da parte dei giallorossi. Proprio con Mourinho il difensore è cresciuto molto, guadagnandosi la considerazione di Tite. Soltanto 26 saranno i calciatori che il Ct potrà scegliere per l’avventura dei Mondiali, per cui uno tra i convocati resterà a casa a novembre: magari non sarà nessuno dei due “italiani”…