Napoli, i tempi di recupero della lesione muscolare di Osimhen

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo infortunio occorso a Victor Osimhen: ecco quando potrebbe tornare l’attaccante nigeriano.

All’indomani della strepitosa vittoria all’esordio in Champions League, un 4-1 rifilato al Liverpool che ha fatto sognare tutti i tifosi e acceso l’entusiasmo intorno alla squadra, il Napoli deve fare i conti con una brutta notizia legata a Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano è dovuto uscire dal campo nella sfida contro i Reds prima dell’intervallo, sostituito da Simeone. Il motivo? Un problema muscolare, su cui il club ha indagato prima di comunicare ufficialmente il nuovo stop per il suo bomber.

Napoli, Osimhen si ferma per un mese

Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha comunicato che Osimhen si è sottoposto agli esami diagnostici dovuti e che questi hanno evidenziato “una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro”. Il nigeriano si è subito messo all’opera per tornare quanto prima, ma quando questo potrà accadere?

Il tempo per recuperare da un infortuno di questo tipo di solito è stimato intorno ai 30 giorni: Osimhen dovrebbe tornare così in tempo per Cremonese–Napoli in programma il 9 ottobre, ma proverà ad anticipare il rientro di una o due partite.

L’obiettivo infatti è quello di essere a disposizione di Spalletti già per Napoli–Torino del 1° ottobre o per il successivo impegno in Champions League contro l’Ajax. Vedremo se sarà possibile.