Roma, infortunio Abraham e i tempi di recupero: tutte le novità

Tiene banco l’infortunio di Abraham in casa Roma. L’attaccante inglese alzerà bandiera bianca in vista della sfida di Europa League. Restano da valutare i suoi tempi di recupero per il match di campionato contro l’Empoli.

Forte contusione alla spalla e punto interrogativo sulla presenza di Abraham in occasione della 6^ giornata tra Empoli-Roma. L’attaccante giallorosso sarà valutato nelle prossime ore, ma trapela sostanziale ottimismo per il suo recupero.

Solo una botta, nessuna complicata a livello tendineo. Abraham proverà a stringere i denti, ma dovrebbe recuperare senza alcun problema, considerando anche il turno di riposo in Europa League. Il centravanti inglese, infatti, non farà parte dell’elenco convocati.

Detto questo, attenzione anche alle altre situazioni infortuni in casa Roma. Zaniolo dovrebbe tornare in campo tra circa 10-15 giorni. Stesso discorso per El Shaarawy, mentre Wijnaldum, come noto, sarà arruolabile solamente da gennaio.

Infortunio Abraham, Belotti titolare in Europa League

L’infortunio di Abraham spingerà Belotti a scendere in campo dal primo minuto già dall’imminente sfida di Europa League. Mourinho avrà modo di valutare l’impatto del Gallo nel nuovo contesto tattico giallorosso. Come detto, Zaniolo tornerà a disposizione tra 15 giorni circa, mentre Kumbulla dovrà stare fermo per circa 20 giorni.

Lo staff medico della Roma, salvo clamorosi colpi di scena, darà il via libera ad Abraham già dalla sfida di campionato contro l’Empoli, anche perchè i giallorossi saranno chiamati alla prova dell’immediato riscatto dopo il brutto ko contro l’Udinese. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.