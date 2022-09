“Questo è un fatto”: Spezia, il malumore di Gotti accende la miccia

C’è malumore in casa Spezia rappresentato dalle parole di Luca Gotti per le cose delle ultime settimane

L’avvio di campionato dello Spezia è stato abbastanza positivo. Sei punti in cinque partite e sconfitte solo sui campi di Inter e Juventus, obiettivamente troppo superiori tecnicamente. Luca Gotti, arrivato sulla panchina ligure dopo Thiago Motta, ha il compito di riconquistare la salvezza proprio come fatto dal suo predecessore e da Vincenzo Italiano. Non sarà semplice, vista la concorrenza agguerrita e la perdita di elementi importanti come Ivan Provedel, Martin Erlic e Giulio Maggiore.

Lo stesso Gotti ha accennato, questo pomeriggio, ad alcuni aspetti che non sono andati come dovevano. Ricollegandosi chiaramente alla separazione diventata ufficiale in settimana tra lo Spezia e il direttore dell’area tecnica, Riccardo Pecini. Proprio l’ex dt del club ligure aveva ingaggiato Gotti come nuovo allenatore.

Gotti parla dell’addio di Pecini e delle ambizioni dello Spezia

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, in conferenza stampa ha parlato dell’addio di Pecini: “Lui mi ha portato qui e nel corso degli ultimi mesi, dove avevamo un buon rapporto da conoscenti, siamo diventati amici e lo saremo ancora. Per com’è andata questa settimana, ho parlato molte volte con il club, che mi ha ribadito apprezzamento per il lavoro svolto fin qui e ha garantito impegno per il futuro, a prescindere dai risultati”. Poi prosegue il pensiero dell’ex allenatore dell’Udinese: “Con Pecini non abbiamo completato ciò che dovevamo, questo è un fatto. Adesso affronteremo queste dieci partite, il club non ha intenzione di abbassare il livello”.

Parole che un po’ tranquillizzano i tifosi dello Spezia. Tuttavia, va ricordato che la sessione di mercato in entrata ha lasciato molto a desiderare facendo un confronto tra chi è andato via e chi, alla fine è effettivamente arrivato.