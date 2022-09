Bologna, l’annuncio ufficiale fa esultare i tifosi: lunedì cambia tutto

Bologna, dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic tutto sta per cambiare. L’annuncio in conferenza fa esultare anche i tifosi.

Il Bologna è pronto a ripartire. Dopo un avvio di campionato decisamente non entusiasmante, l’esonero di Sinisa Mihajlovic appariva quasi inevitabile. Tolto il dente, i rossoblù inaugureranno un nuovo ciclo sin da subito.

Dopo aver salutato Mihajlovic ed affidato la squadra al tecnico della Primavera, Luca Vigiani, la squadra emiliana ha continuato la preparazione per la sfida contro la Fiorentina. Poco fa, infatti, proprio Luca Vigiani e l’amministratore delegato Claudio Fenucci si sono presentati in conferenza stampa per presentare la gara contro i viola.

Bologna, Fenucci ufficializza l’arrivo di Thiago Motta

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni dell’ad direttamente dalla sala stampa di Casteldebole: “Da lunedì il nuovo allenatore della prima squadra sarà Thiago Motta. Ci tenevo a dirvelo. Al momento stiamo definendo gli ultimi dettagli contrattuale. Oramai, però, posso già darvi l’ufficialità della cosa. Quello di cui mi piacerebbe parlare in questa conferenza, però, è la gara di domani”.

Poi prosegue: “Dopo l’esonero di Mihajlovic abbiamo affidato la squadra a Luca Vigiani che ha lavorato per preparare la squadra fino ad oggi in vista della sfida molto importante contro la Fiorentina. Gli abbiamo dato molta fiducia in questi giorni. Dobbiamo ringraziarlo anche per tutto il lavoro che ha fatto lo scorso anno con la squadra Primavera”.