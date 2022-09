La Fiorentina mette le cose in chiaro: “Non ci interessa”

Dopo il pareggio contro il Riga, la Fiorentina ha messo le cose in chiaro nel corso di una conferenza stampa.

Dopo il pareggio contro la Juventus di Massimiliano Allegri, la Fiorentina ha pareggiato ieri sera 1-1 contro il Riga nella gara d’esordio della fase a gironi della Conference League. I viola anche nel match con i lettoni hanno mostrato il loro grande difetto di questo inizio di stagione: la pochissima vena realizzativa.

La Fiorentina, infatti, anche ieri sera ha avuto tantissime occasioni sia per passare in vantaggio che, dopo la rete di Barak, che di chiudere la traversa, ma il Riga ha poi pareggiato con la rete con Ilic al 74’. Oltre alla delusione per il mancato successo, la squadra di Vincenzo Italiano è stata anche fischiata dai tifosi presenti all’Artemio Franchi.

Tra i migliori in campo nel match di ieri contro il Riga bisogna sicuramente inserire Antononin Barak, il quale ha preso anche un palo oltre al gol siglato. In giornata c’è stata la conferenza stampa per presentare proprio l’ex giocatore del Verona, dove ci sono state delle importanti dichiarazioni anche da parte di Daniele Pradè.

Fiorentina, Pradè mette le cose in chiaro: “Frizioni con l’Empoli? Classiche situazioni di mercato”

Il direttore sportivo della Fiorentina, infatti, ha negato alcune presunte frizioni con l’Empoli per colpa del calciomercato: “Non ci interessa di smentire, ma non c’è stato niente di caldo. Si tratta delle classiche situazioni di mercato. L’ultimo giorno di mercato, una volta ceduto Nastasic, abbiamo deciso di trattenere Zurkowski per avere un centrocampista in più”.

Daniele Pradè ha poi concluso il suo rapporto: “Non abbiamo rimpianti. Siamo partiti forte sul mercato perché avevamo la necessità di sostituire quattro giocatori, poi è arrivato Barak. Gli altri acquisti sono Zurkowski e Kouame, visto che non dovevano rimanere. Abbiamo da rispettare varie liste, siamo fortunati perché abbiamo tanti calciatori formati nel nostro club”.