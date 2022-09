Calciomercato Milan, Maldini è ottimista: la firma sta per arrivare

Il Milan di oggi si divide tra presente e futuro, tra fare bene in campo e programmare: in quest’ultimo caso è attesa una firma importante.

Protagonista di un avvio di stagione in linea con le aspettative, ancora imbattuto dopo 6 gare ufficiali e a ridosso del 1° posto in classifica, il Milan opera su più fronti. Un’abitudine ormai, dopo due stagioni vissute a 100 all’ora culminate con lo Scudetto.

Un titolo, quello conquistato la scorsa stagione, inatteso ma assolutamente meritato. Il risultato di un piano di rinascita che ha visto la squadra risanare le profonde ferite lasciate dalla sciagurata gestione di Yonghong Li e tornare tra le grandi inanellando una serie di splendidi risultati sul campo.

Un Diavolo che ancora oggi è diviso tra presente e futuro, tra la necessità di affrontare le sfide in programma nell’immediato e quella di programmare un futuro economicamente sostenibile ma tecnicamente valido.

Al presente pensa mister Stefano Pioli, che contro la Sampdoria dovrà rinunciare al nuovo acquisto Origi – oltre a Florenzi, Ibrahimovic, Krunic e Rebic – e cercare comunque i tre punti. Il futuro invece spetta a Paolo Maldini, che ottenuto recentemente il rinnovo del contratto di Tonali e Krunic si prepara a chiudere anche quello di un altro punto fermo rossonero. E cioè Pierre Kalulu.

Milan, dopo Tonali ecco il rinnovo di Kalulu

Il 22enne difensore francese di origini congolesi è stato la vera sorpresa della passata stagione. Chiamato a tappare la falla lasciata dall’infortunio di Kjaer, ha scalato le gerarchie con una serie di prestazioni strepitose. E oggi è meritatamente imprescindibile nello scacchiere di Pioli.

Come riporta Tuttosport, presto i dirigenti rossoneri potrebbero incontrarsi con gli agenti del giocatore. L’intenzione è prolungare l’accordo, comunque in scadenza a giugno 2025, e soprattutto adeguare l’ingaggio. Chiaro infatti che lo status attuale di Kalulu, tra i migliori difensori della Serie A, non sia lo stesso di una o due stagioni fa.

Con questo nuovo rinnovo il Milan blinderà l’ennesimo gioiello su cui intende costruire un futuro luminoso e vincente. Un ciclo che ha già portato in dote uno Scudetto e che in futuro potrebbe riservare ancora tante soddisfazioni e vittorie.