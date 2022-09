Inter, l’annuncio ufficiale lascia i tifosi sbigottiti: succede prima del Torino

L’Inter in campo contro il Torino, ma attenzione all’annuncio che arriva svela il futuro prossimo del club nerazzurro.

Le gare contro Milan e Bayern Monaco hanno lasciato qualche scoria importante nell’ambiente Inter, che adesso si attende una risposta di forza in campionato dalla formazione di Simone Inzaghi. Lo stesso Inzaghi che resta sotto osservazione per le prossime gare con i meneghini.

Intanto, il futuro del club lombardo e della gestione Zhang è sempre più nebuloso. La vigilia di Inter-Torino è stata monopolizzata dalle voci di una cessione societaria da parte della famiglia che da anni regge la presidenza nerazzurra. Un qualcosa che tiene i tifosi sulle spine e, con loro, tutto l’universo interista. In particolare, in un momento tecnico così particolare per gli uomini di Simone Inzaghi.

Cessione Inter, Zhang ai saluti? Arriva l’annuncio prima del Torino

A fare chiarezza, però, sul futuro societario dell’Inter, è intervenuto Beppe Marotta. L’AD dei nerazzurri ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ e annunciato ufficialmente la propria versione dei fatti circa una eventuale cessione da parte della famiglia Zhang: “Sono notizie ormai che girano da due anni. L’attuale presidenza ama il club e i suoi tifosi. Il futuro con loro è garantito, sanno esattamente cosa devono fare”.

E ancora, Marotta continua: “In questo momento le risposte più significative le attendiamo dalla squadra. Non certo dalla società. Le voci circa una cessione o meno sono cose che stazionano al di sopra della mia testa. Ribadisco: il futuro dell’Inter è garantito nel migliore dei modi. Poi non entro in merito ad altri discorsi societari. La famiglia Zhang ha dato il proprio impegno e non verrebbe mai meno”.