Inter, affare da oltre un miliardo: l’interesse dalla California spiazza tutti

Il futuro dell’Inter continua ad essere un rebus alla luce delle ultime indiscrezioni: spunta la proposta dalla California.

Due sconfitte in altrettante sconfitte. Tre, se estendiamo il discorso alle ultime 4 partite giocate tra campionato e Champions League. Sono giorni di riflessioni in casa Inter, reduce dalle sconfitte rimediate nel derby e in Europa per mano del Bayern Monaco. Al di là dei risultati, alla dirigenza nerazzurra non sono piaciute diverse cose a partire dall’atteggiamento mostrato in campo e dalla mancata reazione alle avversità.

Nel faccia a faccia andato in scena di recente l’amministratore delegato Beppe Marotta ha quindi richiamato i calciatori alle loro responsabilità, invitandoli a dare di più e a ritrovare la fame che aveva consentito di conquistare lo scudetto nella stagione 2020/21. L’occasione per rialzarsi arriverà oggi, in occasione della partita in programma alle ore 18 contro il Torino. Alla gara, che si terrà a Milano, non sarà presente il presidente Steven Zhang segnalato al momento negli Stati Uniti.

Proprio la presenza del numero uno del club nel territorio statunitense ha riacceso le voci riguardanti la possibile vendita delle quote di maggioranza della società. A rilanciarle nella giornata odierna, in particolare, è stata ‘La Stampa’ secondo cui il futuro dell’Inter resta tutto da scrivere alla luce dell’interessamento, proveniente dalla California, mostrato da Vivek Ranadivé.

Inter, cessione del club in vista? Spunta un acquirente

Si tratta di un ingegnere di 64 anni fondatore di alcune aziende attive nel settore informatico nonché co-fondatore dei Sacramento Kings in NBA. Stando a quanto riportato dal quotidiano torinese, la famiglia Zhang avrebbe dato mandato a Goldman Sachs di concludere la trattativa sulla base di oltre un miliardo di euro. Una tesi non confermata da Suning, che ha fatto sapere di essere alla ricerca soltanto di investitori di minoranza.

Delle due, una. L’Inter, nel frattempo, resta alla finestra in attesa di conoscere il proprio destino. Oggi, per fare bottino pieno e battere un Toro lanciato dagli ultimi risultati (10 punti), servirà cambiare atteggiamento ed essere più concreti sotto porta. Al tecnico Simone Inzaghi, a cui è stata garantita massima ed incondizionata fiducia, il compito di riportare in alto la squadra.