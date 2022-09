Juventus, la rivelazione manda in estasi i tifosi: l’ha detto Elkann

Juventus, la rivelazione arriva direttamente dalla dirigenza. I tifosi bianconeri possono finalmente esultare.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per fare bene in campionato ed in Champions League. La squadra di mister Massimiliano Allegri, però, ha attirato su di sé diverse critiche dopo gli ultimi risultati non proprio entusiasmanti. Il club bianconero, tra le altre cose, è reduce dal ko contro il Paris Saint-Germain in Champions League.

Riuscirà la Juventus a rialzare la testa in Europa ed in Italia e ad allontanare le critiche? L’obiettivo della società è chiaro. Agnelli ed Allegri vogliono tornare a vincere lo scudetto e restano decisi ad andare il più lontano possibile anche nel torneo europeo per club.

Juventus, l’intervista di Elkann a ‘La Gazzetta dello Sport’

Vincere e convincere resta la priorità del club bianconero. E qualcuno, proprio in società, è convinto che ciò possa accadere. John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla proprio la Juventus, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “La Juventus è in un nuovo ciclo, è successo molte volte nella storia centenaria che lega la mia famiglia alla società bianconera. Più che fiducioso, sono convinto che la Juventus tornerà a vincere il campionato e che farà una bella figura in Champions già quest’anno. Dopo ogni ciclo bisogna avere pazienza durante la ricostruzione. Quest’anno la squadra è cambiata molto. Allegri conosce bene il club e lo spirito che caratterizza questa società. Siamo pronti ad affrontare un campionato competitivo ed una Champions difficile. Bisogna ripartire col piede giusto”.