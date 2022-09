Roma, i guai non finiscono mai: doccia fredda per Mourinho

Si allunga la lista dei giocatori che la Roma non potrà utilizzare lunedì contro l’Empoli: un altro giallorosso si è fermato.

E tre. Si allunga l’elenco dei calciatori indisponibili della Roma, reduce dalla sconfitta subita in Bulgaria per mano del Ludogorets. Oltre a Marash Kumbulla (lesione al bicipite femorale sinistro) e a Stephan El Sharaawy (lesione alla coscia sinistra), José Mourinho per la partita di lunedì sul campo dell’Empoli dovrà fare a meno di un altro elemento attualmente ai box per un problema fisico.

Nicola Zaleski, infatti, al termine della partita di Europa League ha manifestato un dolore al flessore sinistro. I successivi esami a cui è stato sottoposto hanno escluso possibili complicazioni e fatto emergere un affaticamento muscolare tuttavia i giallorossi non intendono correre rischi. Ecco perché, salvo sorprese, il polacco verrà lasciato a riposo in modo tale da evitare di peggiorare la sua situazione.

I tempi di recupero, al momento, sono un rebus. Il calciatore, dal canto suo, spera di rientrare già giovedì contro l’Hjk Helsinki ma non è nemmeno da escludere, come riportato da ‘Il Tempo’ oggi, che possa tornare a correre lungo la fascia soltanto dopo la sosta (ovvero inizio ottobre). Tutto dipenderà dai prossimi test e dalle risposte fornite allo staff medico giallorosso.

Roma, si ferma anche Zalewski: non ci sarà ad Empoli

Zalewski, in questo primo scorcio di stagione, ha totalizzato 5 presenze di cui 4 in campionato e una in Europa League per un totale di 241 minuti. Un bottino che dimostra quanto l’allenatore portoghese si fidi di lui e delle sue qualità. Al suo posto ci sarà Leonardo Spinazzola, chiamato a rilanciarsi dopo un avvio complicato e avaro di soddisfazioni dal punto di vista realizzativo (6 presenze e nessun assist).

La Roma, intanto, a breve proverà ad avviare la trattativa riguardante il rinnovo del contratto di Zalewski in scadenza nel 2025. L’idea del direttore generale Tiago Pinto è quello di estenderlo fino al 2017 (in modo tale da blindarlo) e mettere sul piatto una cifra triplicata rispetto ai 500 mila euro attualmente percepiti dal calciatore. Zalewski, che in estate ha detto di no a PSG e Tottenham, non aspetta altro. Il nuovo matrimonio è soltanto questione di giorni.