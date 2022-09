L’Inter si rialza sul finale: il Torino ha fatto tremare i nerazzurri

Grande sofferenza a San Siro per l’Inter di Simone Inzaghi. Un grande Handanovic e Brozovic regalano tre punti importanti.

Nell’anticipo della sesta giornata di campionato l’Inter vince di misura con un risicato 1 a 0 contro il Torino. La squadra nerazzurra è in difficoltà per la maggior parte del match, Handanovic è il migliore in campo e i nerazzurri trovano il gol con una rete nel finale di Marcelo Brozovic.

Il club nerazzurro parte male, fatica a creare gioco mentre il Torino chiude molto bene gli spazi. La squadra di Juric non pensa solo a difendere e a metà primo tempo sfiora il vantaggio con un gran tiro di Vlasic, tra i migliori dei suoi. Nei nerazzurri non decolla la coppia composta da Lautaro e Dzeko.

Primi mugugni da parte di San Siro ed Handanovic è il giocatore che quasi tocca più volte la palla, la squadra non tira per la prima mezzora e il momento difficile continua. Le cose migliorano parzialmente nella ripresa con la formazione di Inzaghi che prova a creare un pò di gioco.

Inter, tre punti ottenuti nel finale

L’Inter riparte alla grande, ma il Toro è ancora pericoloso ed Handanovic è costretto a salvare prima su Vlasic e poi su Sanabria. L’attaccante viene sorprendentemente espulso, ma l’arbitro cambia la propria decisione al Var e lo ammonisce. Inzaghi prova a cambiare il match con i cambi e mette dentro Bastoni, Bellanova e Correa.

Nel finale è un vero proprio assalto, Lautaro sfiora la rete del vantaggio e i nerazzurri trovano il successo negli ultimi minuti con una gran palla di Barella che serve Brozovic. Il croato sfrutta l’occasione ed insacca una rete che vale i tre punti.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 14*, Atalanta 13, Inter 12*, Milan 11, Udinese 10, Roma 10, Torino 10*, Juventus 9, , Lazio 8, Salernitana 6, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Verona 5, Spezia*, Empoli 4, Bologna 3,Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0. *una partita in più