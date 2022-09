Lazio, doccia gelata per Sarri: tegola per l’allenatore

Brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Spunta una tegola dopo la sfida vinta oggi contro l’Hellas Verona allo Stadio Olimpico.

Una vittoria, quella conquistata oggi, che ridà fiducia ad un ambiente che aveva bisogno di un passo decisivo. Cosi la Lazio ha portato a casa tre punti importanti, frutto di un lavoro certosino svolto dalla squadra di Sarri. Certo, il Verona ha venduta cara la pelle e le difficoltà sono emerse anche per quanto concerne il manto erboso, come spiegato dallo stesso allenatore biancoceleste.

“Quando si trovano questo tipo di partite, su un terreno non degno della città di Roma, diventa ancora più difficile”, ha spiegato Sarri ai microfoni di ‘Dazn’. “Il terreno in queste condizioni è pericoloso e richiede sempre un tocco in più”, ancora le parole dell’allenatore. Insomma, un messaggio rivolto a chi si occupa di queste particolari situazioni.

Lazio, stop Lazzari: spunta la tegola per Sarri

Un match dove Maurizio Sarri ha dovuto affrontare anche un altra tipologia di problemi, quella legata agli infortunio. In particolare quello di Manuel Lazzari ora preoccupa l’allenatore, viste le parole del dottor Rodia, coordinatore dello staff medico biancoceleste, sulle condizioni del terzino.

“Lazzari ha percepito un risentimento distrattivo al flessore destro, lo stiamo già trattando. Monitoreremo il quadro clinico e strumentale”, ha spiegato il medico sociale. “Dopo la partita non è quantificabile quanto è accaduto, dobbiamo aspettare 36-48 ore”, le parole di Rodia su Lazzari. Insomma, una situazione da tenere sotto controllo nelle prossime ore.