Udinese all’ultimo respiro, sorride anche il Bologna: 1-1 tra Lecce e Monza

Tre match questo pomeriggio in Serie A: l’Udinese vince in extremis a Sassuolo, il Bologna supera la Fiorentina, primi punti Monza a Lecce.

Domenica pomeriggio con tre match in calendario. Il Bologna, alla prima nel dopo Mihajlovic, ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Scontro tra le due neopromosse Lecce e Monza, mentre il Sassuolo ospita l’Udinese.

Nel match del Dall’Ara, Arnautovic e Barrow ribaltano l’iniziale vantaggio di Martinez Quarta. Succede tutto nella ripresa, dove Vigiani, sulla panchina quest’oggi al posto dell’esonerato Mihajlovic, indovina i cambi e porta a casa i tre punti ai danni dei viola di Vincenzo Italiano. Con questo risultato il Bologna aggancia la Fiorentina in classifica.

Vittoria in extremis per l’Udinese a Sassuolo. Gli emiliani passano in vantaggio con Frattesi, ma poi il rosso a fine primo tempo per Tressoldi cambia tutto. L‘Udinese nella ripresa prima la pareggia con Beto e poi nel finale piazza la zampata vincente che vale tre punti con le reti di Samardzic e di nuovo Beto.

Serie A, primi punti per il Monza: pari a Lecce

Primi punti invece per il Monza di Berlusconi e Galliani. Dopo 5 ko consecutivi il match salvezza contro l’altra neopromossa, il Lecce, finisce 1-1. Nel primo tempo per i lombardi la sblocca Sensi. Ad inizio ripresa arriva però il pari di Gonzales che fissa il risultato sull’1-1.

Ecco la classifica aggiornata dopo le tre gare di questo pomeriggio: Napoli 14; Atalanta 14; Milan 14; Udinese 13; Inter 12; Roma* 10; Torino 10; Juventus* 9; Lazio* 8; Sassuolo 6; Salernitana* 6; Fiorentina 6; Bologna 6; Verona* 5; Spezia* 5; Empoli* 4; Lecce 3; Cremonese 2; Sampdoria 2; Monza 1