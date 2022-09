Bologna, scelto il sostituto di Mihajlovic: inizierà lunedì

Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic il Bologna ha scelto il nuovo allenatore da cui ripartire: l’annuncio già nei prossimi giorni.

L’ultimo turno di Serie A ha portato al primo esonero della stagione: martedì 6 settembre, a due giorni di distanza dal rocambolesco pareggio per 2-2 con lo Spezia, il Bologna ha deciso di chiudere il rapporto con il tecnico Sinisa Mihajlovic. Una decisione che ha fatto molto discutere. E che ha generato non poche polemiche anche dopo la toccante lettera d’addio dell’allenatore serbo.

Dopo aver valutato il nome di Roberto De Zerbi, che però ha rifiutato l’offerta anche per rispetto nei confronti di Mihajlovic, il club emiliano ha infine deciso di virare su un nuovo profilo. Quello di Thiago Motta, reduce da una stagione tutto sommato convincente alla guida dello Spezia portato al traguardo della salvezza nonostante non poche difficoltà.

L’italo-brasiliano l’ha spuntata su Claudio Ranieri, e a breve dovrebbe essere annunciato come tecnico rossoblù. Intanto, come rivela la Gazzetta dello Sport, domenica sarà presente al Dall’Ara in occasione del derby degli Appennini contro la Fiorentina.

Bologna, l’avventura di Thiago Motta comincia lunedì

Thiago Motta sarà presente alla gara ma soltanto come spettatore, dato che la squadra sarà gestita per l’occasione dal duo formato da Luca Vigiani e Paolo Magnani. Soltanto da lunedì 12 settembre inizierà invece la sua avventura in forma ufficiale, con il compito di risollevare una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

L’accordo tra club e allenatore sarà discusso in questi giorni nei minimi particolari, quindi messo nero su bianco. E per la Gazzetta è stata trovata l’intesa sull’ingaggio: il nuovo tecnico firmerà un biennale da 1,1 milioni di euro a stagione. Si tratta della metà della cifra che il Bologna corrispondeva – e corrisponderà fino al 30 giugno 2023 – a Mihajlovic.