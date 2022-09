Futuro Inter, l’annuncio gela Zhang e Marotta: ecco il motivo

Momento difficile per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra sta trovando diverse difficoltà in questo inizio stagione.

L’Inter di Simone Inzaghi non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi fino ad ora. Il club nerazzurro non ha fatto cessioni illustri in questo calciomercato ed ha riportato a casa il centravanti belga Romelu Lukaku, protagonista dell’ultimo scudetto. Nonostante ciò la squadra non convince e tutti sono ancora a caccia di una svolta.

L’undici titolare non ha ancora raggiunto la migliore condizione, Lukaku si è fermato per infortunio e la squadra ha subito ben tre sconfitte in questo primo mese della stagione. Domani per i nerazzurri sarà già un ‘dentro o fuori’ nel secondo turno di Champions League contro il Viktoria Plzen, insidiosa trasferta in Repubblica Ceca.

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa e con lui è intervenuto il pilastro della difesa Milan Skriniar. Il difensore slovacco è stato per settimane nel mirino del PSG,ma alla fine è rimasto nel club nerazzurro. Ora un importante tema riguarda il rinnovo e i tifosi attendono novità sul proprio beniamino.

Inter, Skriniar interviene sulla questione rinnovo.

Il difensore slovacco ha parlato del match di domani commentando cosi la sfida: “Il Viktoria è una squadra molto fisica, ho anche qualche mio compagno di nazionale nel club. Giocano palla lunga e difendono abbastanza bene, dovremo stare davvero molto attenti”. Il giocatore ha poi risposto alle voci di mercato:

“Rinnovo? Come ho detto più volte non voglio parlare del mio futuro e quando ci saranno novità lo saprete solo da me. Per questo penso c’è ancora tempo. Condizione? Ho avuto un infortunio, non voglio alcuna scusa ma il mio obiettivo è tornare presto al mio miglior livello. Voglio dare sempre il massimo”.