Caos Juve-Salernitana, parla l’idolo dei bianconeri: tifosi spiazzati

Il day after è monopolizzato dagli episodi di Juve-Salernitana. Ma proprio un ex bianconero prende una posizione scomoda.

Il post-partita del match Juve-Salernitana è stato contraddistinto da feroci polemiche da parte bianconera per la decisione dell’arbitro, dopo consulto visione delle immagini al VAR, di annullare il gol di Milik per fuorigioco di Bonucci.

I bianconeri portano come prova della regolarità della posizione di Bonucci il fatto che, al momento del tocco di Milik, il difensore juventino era tenuto in gioco da Candreva vicino alla bandierina del corner. Peccato che l’arbitro, come chiarito dall’AIA, non avesse a disposizione quelle immagini.

Ecco quindi che il day after sui giornali è stato totalmente monopolizzato dalla vicenda. Tutti i principali quotidiani sportivi hanno aperto con le polemiche riguardo Juve–Salernitana, mettendo in secondo piano altri eventi come la vittoria mondiale dell’Italia del Volley, cosa che non è andata giù al grande ex bianconero Claudio Marchisio.

Juve, Marchisio contro i giornali: “Assurdo che si parli di moviola e non del volley”

“Siamo campioni del mondo, eppure sui giornali si parla solo di errori dell’arbitro, VAR e moviola.” esordisce sui social Marchisio riferendosi alla vittoria della nazionale italiana di volley che ha trionfato nel mondiale. Per l’ex calciatore della Juve è assurdo che o giornali abbiamo dato più spazio alle polemiche arbitrali che alla vittoria del titolo iridato.

“Dovremmo essere grati ai ragazzi del volley.” ha continuato Marchisio nel suo post Instagram. “Siamo campioni del mondo. Eppure apro i giornali, accendo la tv e sento solo polemiche sugli arbitri. Nessuno più di me vorrebbe che non ci fossero. ma è assurdo che si parli maggiormente di questo e non degli straordinari ragazzi della pallavolo. Hanno portato in Italia un titolo mondiale.”