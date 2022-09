“Juventus-Salernitana da rigiocare”: ecco la regola che gela i tifosi

I tifosi della Juventus chiedono la ripetizione della gara contro la Salernitana dopo l’errore dell’arbitro: ecco cosa dice il regolamento.

Nervi tesi in casa Juventus, alla luce di quanto accaduto negli istanti conclusivi della gara pareggiata con la Salernitana. I bianconeri, grazie ad un colpo di testa di Arkadiusz Milik, erano riusciti trovare la rete del vantaggio. Una gioia durata lo spazio di pochi minuti, visto che l’arbitro Matteo Marcenaro ha deciso di annullarlo a causa della posizione in fuorigioco attiva di Leonardo Bonucci. Una scelta molto criticata dall’ambiente bianconero anche perché il difensore, alla luce degli ultimi sviluppi, non era al di là della linea difensiva campana.

Antonio Candreva, infatti, dopo il corner battuto da Leandro Paredes è rimasto nei pressi della bandierina tenendo in gioco il capitano della Vecchia Signora. Un abbaglio per il Var che, in fase di revisione, non ha preso in considerazione il posizionamento dell’ex Inter. Il motivo è da ricercare nel fatto che il laterale, autore della prima rete granata, è finito fuori dall’inquadratura. Un errore clamoroso, che ha di fatto condizionato il risultato finale.

Logica quindi l’amarezza dell’ambiente e del tecnico Massimiliano Allegri, il quale già nell’intervista post-match ai microfoni di ‘Dazn’ aveva sollevato i primi dubbi. “Vorrei vedere l’immagine di Candreva vicino alla bandierina, nelle immagini del fuorigioco non c’è”. Un’intuizione rivelatasi giusta, ma che non porterà a risultati concreti: le possibilità di rigiocare la partita in questione sono nulle.

Juventus, la gara contro la Salernitana non può essere rigiocata: ecco perché

L’episodio, stando a quanto si legge nel protocollo Ifab, non rientra tra gli episodi che possono portare alla ripetizione di un match. “Nessun malfunzionamento o errore al VAR può essere considerato errore tecnico e portare all’annullamento di una gara”. Alla Juventus non resta altro che prendere atto della questione e provare a voltare subito pagina.

L’occasione per rilanciarsi arriva subito: mercoledì è in programma la trasferta a Lisbona sul campo del Benfica, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Maccabi Haifa. Un crocevia fondamentale per i bianconeri, che non possono permettersi altri passi falsi in Champions League dopo la sconfitta subita per mano del Paris Saint Germain.