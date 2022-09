Doccia fredda per Italiano: Fiorentina, l’ufficialità è una vera mazzata

La Fiorentina ha avuto un inizio di stagione piuttosto difficile. Il club toscano è alle prese con una crisi di risultati e non solo.

Nonostante un’ottima campagna acquisti la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta faticando molto in questo inizio di stagione. La squadra gigliata, impegnata tra campionato e Conference League, fatica a trovare la rete con il neo bomber Luka Jovic in evidente difficoltà. L’attaccante ex Real Madrid è stato il gran colpo del club di Commisso, ma stenta a decollare.

La Fiorentina ha subito un’altra sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna, una squadra anch’essa in chiara difficoltà. Il club toscano è passato in vantaggio con Martinez Quarta, ma è crollato successivamente con due gol subiti in tre minuti, rispettivamente da Barrow e Arnautovic.

La squadra di Italiano ha realizzato sinora 6 punti in 6 partite ed anche in Conference League non è andato oltre un clamoroso pari casalingo. Il problema principale sembra l’attacco, ma forse anche l’eccessivo turnover attorno al club non sta facilitando le cose.

Fiorentina, nuova tegola per Italiano

La Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale, ha dato importanti aggiornamenti circa le condizioni fisiche del terzino brasiliano Dòdò, uscito per infortunio contro i felsinei. Il report del club toscano conferma: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dòdò è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti in seguito all’infortunio occorso ieri”.

Il club prosegue: “Gli esami hanno evidenziato una lesione di grado moderato a carico del gemello mediale della gamba destra”. Tegola importante per la squadra di Italiano con il giocatore che resterà fermo per alcune settimane. La società infatti conferma che il giocatore verrà rivalutato tra due settimane.