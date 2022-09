Juventus, la risposta di Fagioli allarma Allegri: il nuovo retroscena

Fagioli e nuovi punti interrogativi: il centrocampista bianconero, subentrato in campo nel corso della ripresa durante Juventus-Salernitana, non ha convinto totalmente sotto alcuni punti di vista

Largo ai giovani, ma serve e servirà concretezza e personalità. E’ sempre stato questo il messaggio di Allegri nel corso delle precedenti conferenze stampa e inizio di stagione. Analizzando nel dettaglio la prestazione di Fagioli, la sensazione è che il centrocampista abbia ancora delle difficoltà nel sposarsi al meglio nel contesto tattico bianconero.

Poca personalità, poca intensità e un ruolo non cucito addosso alla perfezione. Allegri avrà modo di lavorare attentamente sul centrocampista per cercare di ottenere il meglio, ma non è escluso che l’ex Cremonese possa scivolare indietro nelle gerarchie bianconere.

L’esplosione totale di Miretti e la conferma di Rabiot, potrebbero spingere Fagioli ai margini del centrocampo juventino, senza contare il prossimo ritorno di Pogba nel mese di gennaio. Servirà personalità e costanza per convincere Allegri: questo il messaggio indiretto del tecnico juventino a Fagioli e ai giocatori della Juventus.

Fagioli preoccupa Allegri: dubbi sul ruolo e ultime novità

L’ingresso in campo di Fagioli nella sfida tra Juventus-Salernitana, non ha convinto totalmente Allegri, soprattutto dal punto di vista della personalità e intensità. Ma qual è il ruolo di Fagioli? In che posizione potrebbe rendere al meglio?

L’ex Cremonese, nella passata stagione, ha vestito i panni di centrocampista centrale in uno schieramento a “due” in mezzo al campo. Un ruolo idoneo e cucito addosso al centrocampista bianconero. La sensazione è che, da mezz’ala, Fagioli fatichi a trovare la giusta posizione e i tempi giusti di gioco. Servirà tempo e pazienza: la Juventus e Allegri hanno deciso di aspettare il centrocampista per puntare su di lui in chiave presente e futura.