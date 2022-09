Inter, l’annuncio di mercato è definitivo: rivelazione del tecnico

Dichiarazioni desinate a far discutere. Ecco perché l’operazione di mercato che riguardava l’Inter è saltata.

Mentre la squadra e Simone Inzaghi sono giustamente concentrati per la prossima partita di Champions League conto il Viktoria Plzen, la dirigenza dell’Inter è impegnata a seguire la pista rinnovi.

Milan Skriniar alla fine è rimasto all’Inter. Gli assalti del PSG, che voleva fortemente il calciatore sono stati respinti e il difensore continua a vestire i colori nerazzurri. Adesso però bisognerà affrontare la questione rinnovo. Con il contratto in scadenza nel 2023 sedersi al tavolo a discutere di un ritocco verso l’alto è un qualcosa che non è più procastinabile e infatti tra settembre e ottobre Marotta si siederà al tavolo delle trattative con l’agente di Skriniar.

Anche perché lo spettro di un ritorno del club parigini, magari sfruttando l’occasione del parametro zero, non è qualcosa da escludere. Infatti, come dichiarato dallo stesso tecnico Galtier, Skriniar era un obiettivo importante per il PSG, che avrebbe consentito di risolvere quello che al momento è un problema in difesa.

PSG, la rivelazione di Galtier: “Volevamo Skriniar, ma l’Inter…”

Pur non nominandolo mai apertamente Galtier fa capire come Skriniar era uno dei principali obiettivi di mercato del PSG. “Volevamo un difensore in più perché abbiamo un calendario fittissimo.” ha dichiarato Galtier in conferenza stampa prima del match di Champions League contro il Maccabi Haifa. “Abbiamo fatto il possibile, ma non dipendeva da noi.”

Qui Galtier tira in ballo direttamente l’Inter: “Ci abbiamo provato, ma l’Inter non ha accettato. Pazienza, cercheremo di integrare gente giovane in rosa. Per me era importante avere questo difensore in più, ma purtroppo oltre quello che abbiamo fatto non potevamo fare.”