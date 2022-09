“Incontro con l’agente”: Inter, l’affare può chiudersi entro ottobre

Terminato il calciomercato, l’Inter pensa già al futuro. A ottobre è previsto un importantissimo incontro tra la dirigenza e l’agente.

L’ultima sessione di calciomercato in casa Inter è stata, col senno di poi, abbastanza positiva per i tifosi. I nerazzurri sono riusciti a riportare a casa, a prezzo di saldo, Romelu Lukaku, ma soprattutto il mercato in uscita è stato meno dispendioso di quanto paventato dai critici.

I nerazzurri infatti sono riusciti a trattenere Milan Skriniar, pezzo pregiato della rosa, e obiettivo del PSG. Secondo diversi addetti ai lavoro una cessione di Skriniar era fondamentale per l’Inter. Marotta però ha resistito, anche se adesso, proprio attorno al difensore si apre una nuova partita: il rinnovo.

Il PSG infatti non molla la presa ed è pronto ad attendere la naturale scadenza del contratto. Per questo, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter e l’entourage del giocatore si dovranno incontrare per discutere il rinnovo. Sul giornale si legge: “Incontro con l’agente previsto durante la sosta o al massimo per il mese d’ottobre.”

Inter, si lavora per il rinnovo di Skriniar. Presto l’incontro con l’agente

Dopo il rifiuto dell’offerta del PSG, l’Inter ha necessità di sedersi ad un tavolo con il calciatore. La data per l’incontro con l’agente è fissata a stretto giro. Inizialmente l’Inter era convinta di poter strappare un rinnovo sulla base di 5,5 milioni.

Adesso però le cose potrebbero essere cambiate. Skriniar, che comunque non ha mai espresso contrarietà alla sua permanenza all’Inter, ha in mente l’offerta monstre del PSG. Probabile quindi che la dirigenza nerazzurra si spinga un po’ oltre facendo qualche altro sacrificio. A questo punto si potrebbe arrivare anche ad un’offerta simile a quanto percepiscono Lautaro Martinez e Brozovic, ossia una cifra attorno ai 6,5 milioni di euro l’anno.