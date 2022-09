Colpo di scena in Serie A, esonero e ribaltone: salta un’altra panchina

Serie A, non solo Sinisa Mihajlovic. Un altro allenatore viene esonerato, è arrivata la decisione del club.

Colpo di scena in Serie A. Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic che ha detto addio alla panchina del Bologna per lasciar posto a Thiago Motta, c’è un altro club pronto alla rivoluzione. Dopo gli ultimi risultati affatto positivi, è arrivata la notizia che cambia tutto.

Anche il Monza di Berlusconi e Galliani è pronto a cambiare. Dopo un mercato scoppiettante, la formazione biancorossa non è riuscita a raccogliere i risultati sperati. Il club brianzolo, infatti, è stato protagonista di un partenza negativa che nessuno poteva immaginare.

Monza, Stroppa esonerato: spuntano i nomi dei sostituti

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sui propri canali, anche in casa Monza è tutto pronto per un ribaltone decisamente inatteso. Il destino dell’allenatore Giovanni Stroppa, infatti, è praticamente già segnato. Secondo quanto riferito dal collega, il Monza ha deciso di esonerarlo. Una decisione già comunicata al tecnico e praticamente inevitabile dopo gli ultimi risultati negativi.

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, per l’esonero manca davvero poco. Tra le altre cose, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il club brianzolo si sarebbe già mosso nei giorni scorsi per intavolare una trattativa con Claudio Ranieri. L’ex Leicester potrebbe, dunque, tornare ad allenare in Serie A. Un’altra pista, invece, porta a Raffaele Palladino, attuale allenatore della squadra Primavera. Proprio a Palladino, intanto, è stata affidata la squadra, in attesa della decisione definitiva della società.