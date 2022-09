DIRETTA Milan-Dinamo Zagabria: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Milan-Dinamo Zagabria. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro si parte alle ore 18:45.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Milan-Dinamo Zagabria, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Alle ore 18:45 il via alla gara.

I rossoneri di Stefano Pioli ospitano i croati di Cacic, reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Chelsea. Un match da non sottovalutare per la formazione di casa, decisa a conquistare i tre punti dinanzi al proprio pubblico.

Milan-Dinamo Zagabria, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan: Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, J. Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic. Allenatore: Cacic.