Caos Juve-Salernitana, il designatore si espone: ora è ufficiale

Dopo le tantissime polemiche per il gol annullato a Milik durante Juve-Salernitana, il designatore ha preso una decisione ufficiale.

Sembra che sia trascorsa una vita, invece, sono passati solo tre giorni dal caos scaturito nei minuti finali di Juve-Salernitana, ovvero da quando l’arbitro Marcenaro ha annullato il gol di Milik per un fuorigioco attivo di Leonardo Bonucci.

Le polemiche si sono susseguite nei giorni successivi, soprattutto per la mancata rilevazione della posizione di Antonio Candreva. La stessa AIA ha affermato con un comunicato che il VAR non aveva a disposizione le immagini che mostravano, per l’appunto, il non fuorigioco del calciatore della Juventus.

Anche Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto sull’episodio in questione: “Arbitro e VAR non hanno sbagliato, ci dobbiamo dare tutti una calmata. L’immagine fatta vedere successivamente non era a disposizione. Torniamo nei ranghi e restiamo sereni”. Intanto, anche Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della CAN di Serie A, ha preso una decisione ufficiale.

Juve-Salernitana, è ufficiale: il designatore Rocchi non ha fermato né Marcenaro né Rocchi

L’ex direttore di gara, infatti, ha scelto di non fermare né Marcenaro (arbitro di Juve-Salernitana) e Banti (VAR della gara dell’Allianz). Il primo, sarà il quarto uomo della gara tra la Fiorentina e il Verona, mentre il secondo è stato confermato al VAR per il match clou della prossima giornata di Serie B tra il Cagliari ed il Bari.

Il mondo arbitrale, nonostante la decisione di Rocchi di non far fare un turno di stop né a Marcenaro né a Banti, sarà sicuramente ancora più sotto pressione nel prossimo turno di campionato, anche perché ci saranno due gare di vertice molto importanti: Roma-Atalanta e Milan-Napoli. La gara dell’Olimpico sarà diretta da Chiffi (al VAR ci sarà Di Paolo), mentre il match tra i rossoneri e gli uomini di Spalletti sarà arbitrata da Mariani (Irrati al Var).