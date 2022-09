“Speriamo…”: Juventus-Benfica, Allegri svela tutto e tifosi sbigottiti

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Benfica all’Allianz Stadium: nel pre-partita Allegri ha parlato così.

La Juventus ospiterà questa sera all’Allianz Stadium il Benfica per questo secondo appuntamento stagionale di Champions League. Dopo il pareggio arrivato alla fine in modo rocambolesco con la Salernitana in Serie A, i bianconeri vogliono dare già questa sera una svolta. Nel pre-partita ha perciò parlato così Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri punta a far diventare questa partita quella che può portare i suoi ad una svolta. La Juventus è infatti, specialmente dai propri tifosi, chiamata a fare di più. E dopo la prima di Champions League persa contro il PSG, questa sera con il Benfica è vietato sbagliare.

Nel pre-partita, a tal proposito, ha parlato ai microfoni di ‘Prime Video’ lo stesso Massimiliano Allegri. Le sue dichiarazioni e il suo messaggio sono stati chiari: ecco quindi qual è la speranza del tecnico bianconero.

Juventus-Benfica, il messaggio di Allegri è chiaro e l’obiettivo è uno: “Speriamo già da stasera di far meglio”

Massimiliano Allegri, quindi, ai microfoni di ‘Prime Video’ ha affermato: “Stasera sarà bella come tutte le partite di calcio. È una serata di sport, la Champions, va giocata al meglio sperando di fare risultato che è l’unica cosa che conta”.

“Siamo caduti – ha continuato – negli ottavi e nei quarti. Speriamo stasera di far meglio. E’ una partita importante ma non decisiva”. Per poi concludere affermando qual è l’obiettivo principale: “Perdendo comprometti tanto, vincendo non hai passato il turno. Devi fare 10 punti“.