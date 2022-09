“Esonero immediato”, Juventus nel caos: è successo dopo il Benfica

La Juventus perde in casa contro il Benfica e resta ancora a zero punti in Champions League: il club è sempre più nel caos.

La Juventus è partita molto forte contro il Benfica, andando a segno già al 4′ grazie a un gran gol di Milik. Poi però, come spesso sta accadendo in questa stagione, i bianconeri si sono spenti man mano nel corso del match. Gli avversari ne hanno allora approfittato e il club è finito perciò, con il triplice fischio e il pesante risultato, sempre più nel caos.

La Juventus di Massimiliano Allegri non è riuscita ad andare oltre, in questa seconda gara stagionale di Champions League, al solo gol segnato da Milik. E oltre ai primi minuti del match giocati ad alta intensità.

La squadra è passata, infatti, in vantaggio al 4′ ma poi man mano gli avversari hanno preso campo e il pareggio è arrivato grazie al rigore segnato da Joao Pedro. Neres ha firmato il secondo gol che ha decretato la vittoria finale del Benfica. Sotto la luce dei riflettori è quindi finito ancora una volta Massimiliano Allegri.

Serata di Champions League da incubo per la Juventus contro il Benfica: Allegri è visto dai tifosi come primo colpevole

La Juventus non riesce a riemergere neppure contro il Benfica in Champions League. Dopo quanto avvenuto in Serie A contro la Salernitana, con tutte le polemiche sorte in seguito, i bianconeri non hanno strappato in Europa neppure un pareggio. Come primo colpevole del rendimento in negativo della squadra è stato individuato Massimiliano Allegri.

Nuovamente, quindi, già dalla scorsa stagione, i tifosi bianconeri sono rimasti amareggiati da quanto mostrato in campo dalla Juve. E incitano perciò a gran voce ad un ‘esonero immediato’. Il club appare sempre più nel caos, partita dopo partita, e i sostenitori bianconeri si dichiarano stanchi di provare a difendere ciò che viene mostrato loro.