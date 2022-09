Salti di gioia per Mourinho: Roma, l’annuncio ufficiale è una manna

La Roma di José Mourinho sta per scendere in campo per sfidare l’HJK Helsinki, ma Mourinho può già esultare per un annuncio ufficiale.

Dopo la vittoria di lunedì sera contro l’Empoli di Zanetti per 1-2 (reti di Abraham e Dybala), per la Roma è già tempo di scendere di nuovo in campo. I giallorossi, infatti, stanno per sfidare all’Olimpico l’HJK Helsinki per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League.

I capitolini hanno sicuramente l’obbligo di vincere sia per rifarsi dalla sconfitta contro il Ludogorets di una settimana fa. Tuttavia, nonostante i favori dei pronostici, Mourinho ha avvisato in conferenza stampa che la gara contro l’HJK non sarà affatto facile: “Li ho studiati, sono organizzati. Il risultato finale contro il Betis non è veritiero”.

Il tecnico portoghese ha poi continuato: “Il calcio del Nord Europa si è evoluto, il livello è migliorato e le squadre sono organizzate. La gara crede che sia un match facile, ma non sarà così”. Nonostante la gara debba ancora iniziare, José Mourinho può già esultare per un annuncio ufficiale.

Roma, l’annuncio ufficiale di Tiago Pinto fa felice Mourinho: “Rinnovo Zaniolo? Non ci sono problemi”

Tiago Pinto, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’ sulla trattativa per rinnovare il contratto a Zaniolo: “Faccio fatica a dire qualcosa di meglio di quello che ha detto Nicolò ieri. Lui è un calciatore importante per noi, non ci sono problemi e le cose proseguiranno. Mancano ancora due anni, così come ha detto lui”.

Il general manager della Roma ha poi concluso il suo intervento: “Vogliamo passare il turno di Europa League, ci sono ancora cinque gare da giocare. Dybala? Ha conquistato tutti, lui è felice qua. Anche io pensavo ci volesse più tempo per vedere cosa ha fatto già in queste prime gare della stagione. Sono felice che stia facendo bene”.