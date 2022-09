DIRETTA Basaksehir-Fiorentina: segui la partita LIVE

La Fiorentina cerca la reazione in Conference League: segui la partita contro il Basaksehir LIVE su SerieANews.com

La partenza in questa stagione è stata nettamente travagliata. E anche nei suoi momenti più felici, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha mostrato debolezze e scricchiolii davvero preoccupanti. Adesso, dopo il pareggio deludente col Riga e la caduta in campionato contro il Bologna, la formazione viola vuole riscattarsi e reagire con forza già in questo giovedì europeo.

Dinanzi, però, ci sarà una delle gare più ostiche della competizione. Seppur senza l’indisponibile Ozil, il Basaksehir può ancora far affidamento a tanti calciatori abituati alle coppe continentali e ai campi della nostra Serie A. Da Okaka a Biglia, saranno diverse le ex conoscenze del nostro campionato che scenderanno in campo.

Conference League, le probabili formazioni di Basaksehir-Fiorentina

Basaksehir (4-1-4-1): Babacan; Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Tekdemir, Biglia, Aleksic; Traorè, Okaka, Gurier. All: Belazoglu

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, M.Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikonè, Cabral, Saponara. All: Italiano