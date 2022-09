“Lo sa perfettamente…”: caso Pogba, la Juventus prende provvedimenti?

La Juventus scalda i motori per la sfida contro il Paris Saint-Germain: poco prima del fischio di inizio, l’annuncio su Pogba.

Tutto pronto per l’esordio in Champions League della Juventus, che contro il Paris Saint-Germain dei tanti campioni proverà a scrollarsi di dosso le tante critiche ricevute dopo il pari di Firenze. Un pari scialbo, che ha acceso le polemiche e gli scetticismi sulla gestione Allegri.

Gestione che continua a fare a meno dei grandi volti dello scorso mercato. Non solo Di Maria, ma anche e soprattutto Paul Pogba, reduce da un infortunio al ginocchio che ha costretto il francese a ricorrere alla chirurgia per risolvere il tutto.

Una soluzione che, però, avrebbe irritato la stessa Juventus – secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ – visto che l’ex Manchester United aveva declinato l’opzione propostagli dallo staff medico bianconero di operarsi già in estate.

Juventus irritata per Pogba: arriva l’annuncio di improvviso

Un’indecisione, quella di Pogba, che è costato quasi un mese e mezzo alla Juventus. “Non vogliamo creare polemiche, vogliamo guardare avanti”: così Maurizio Arrivabene, AD dei bianconeri, ha liquidato il caso ai microfoni di ‘Sky Sport’. “È chiaro che non siamo in una situazione ideale per entrambi, ma non ci resta che sperare in un presto rientro”.

Poi sul tempo perso, Arrivabene è netto e non nasconde un tono quantomeno perplesso: “Quando qualcuno deve sottoporsi ad un’operazione chirurgica, ci pensa due volte. Ci si siede, ci si parla e si fa in modo di trovare una giusta soluzione. Lui sa perfettamente cosa pensiamo e quale sia la nostra opinione. Adesso dobbiamo voltare pagina, guardare avanti e sperare al meglio”.