Grande inizio di stagione per l’Osasuna: Herrera e Cruz fanno sognare

Grande inizio di stagione per l’Osasuna. Il club spagnolo è in zona Champions League grazie alla difesa. Ottimo inizio per Herrera e Cruz.

Una delle più grandi sorprese del campionato spagnolo ed in generale dei principali campionati europei è senza dubbio l’Osasuna. Il club iberico è nelle prime posizioni del campionato e tra i protagonisti di questa incredibile corsa ci sono rispettivamente Sergio Herrera e Juan Cruz.

Il portiere ed il difensore sono due tra gli uomini di caratura e grande esperienza e sono tra i giocatori con il maggiore minutaggio nel club spagnolo. L’Osasuna, dopo cinque giornate di campionato, è attualmente quarto in classifica con 12 punti, 7 reti realizzate e solo 3 reti subite.

Proprio quest’ultima statistica è fondamentale per capire la posizione in classifica del club andaluso. Sergio Herrera ha blindato la porta del club con Juan Cruz che ha dato finora un apporto sensazionale alla causa della difesa. Entrambi i due giocatori hanno giocato tutti e 450 minuti che caratterizzano il campionato spagnolo.

Osasuna, inizio da favola con Herrera e Cruz protagonisti

Questo attuale è uno dei migliori inizi dell’Osasuna nel corso della sua storia. Solo nella stagione 1981-1982 il club spagnolo ha fatto meglio e la difesa del club sta facendo letteralmente sognare i tifosi. Il reparto difensivo è molto collaudato e Juan Cruz e compagni hanno permesso solo 12 tiri in porta ai club avversari.

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato Herrera e Cruz sono stati accostati a diversi club. L’estremo difensore era nel mirino dell’Atletico Madrid mentre su Cruz c’erano diversi club del campionato belga. Non è escluso che queste recenti belle prestazioni possano attirare l’attenzione di nuovi club sul forte duo difensivo. Intanto i due fanno le fortune dell’Osasuna che si gode questo grande inizio di Liga.