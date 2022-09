Come cambia il Bologna con Thiago Motta: modulo e novità

Quale sarà il modulo del Bologna con Thiago Motta? Quali saranno le novità del nuovo allenatore rossoblù? L’ex tecnico dello Spezia partirà con la scelta tattico di Mihajlovic per non stravolgere tutto in maniera immediata

Thiago Motta è pronto all’inizio della sua nuova avventura sulla panchina del Bologna. Grande entusiasmo, convinzione nei propri mezzi e margini di crescita notevoli. Il tecnico rossoblù è pronto a ridare verve e ottimismo all’ambiente emiliano dopo l’ultimo periodo altalenante.

Nessun stravolgimento tattico, almeno non per il momento e non da subito. Thiago Motta confermerà il solito 3-5-2 o 3-4-2-1 con possibili novità negli interpreti. Lykogiannis potrebbe contendere una maglia da titolare a Cambiaso, mentre Soriano potrebbe arretrare nella linea dei centrocampisti.

Come confermato da Thiago Motta, infatti, l’ex Villareal potrebbe agire da centrocampista e non più da fantasista dietro le punte, cedendo la sua posizione più avanzata a Barrow e Orsolini. Occhio anche alla risalita e alla forte candidatura di Vignato. Arnautovic, invece, rappresenterà il punto di riferimento offensivo.

Modulo Bologna, Thiago Motta passerà al 4-3-3

Inizio con il 3-4-2-1 per poi trasformare l’assetto tattico del Bologna in nuovo 4-3-3. Il piano di Thiago Motta sarà quello di puntare su un modulo più offensivo che collochi Arnautovic al centro dell’attacco con due esterni offensivo capaci di prendere il fondo, ma anche di rientrare verso il centro del campo.

Barrow e Orsolini, da questo punto di vista, potrebbe vestire alla perfezione il ruolo di attaccanti, anche se l’ex Atalanta potrebbe recitare anche la parte di vice Arnautovic. Vignato, dopo un inizio di stagione positivo, troverà spazio nel ruolo di mezz’ala con il definitivo e futuro passaggio al 4-3-3.