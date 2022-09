Bologna, ansia per Arnautovic: c’è l’annuncio ufficiale

Dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Thiago Motta al posto di Mihajlovic, in casa Bologna ce n’è uno che riguarda Arnautovic.

Dopo cinque giornate di campionato, il Bologna è stato il primo club in Serie A ad esonerare il proprio allenatore. La società rossoblù, dopo il pareggio in trasferta contro lo Spezia di Luca Gotti per 2-2, ha infatti deciso esonerare Sinisa Mihajlovic, il quale ha lasciato il team emiliano dopo tre anni e mezzo.

Il posto del tecnico serbo è stato preso da Thiago Motta che, però, ha dovuto guardare dalla tribuna la vittoria della sua nuova squadra per 3-2 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’ex allenatore dello Spezia ha tenuto proprio in giornata la conferenza stampa di presentazione: “Sono venuto qui per la storia del Bologna e per il gruppo che abbiamo a disposizione”.

Thiago Motta ha poi continuato il suo intervento: “Obiettivo? E’ quello di migliorarci sempre. Mi hanno chiesto il massimo impegno e la massima concentrazione. Sono orgoglioso di essere qui. Mihajlovic? Ho pieno rispetto per lui, che fa parte della storia del Bologna”. Nel suo primo giorno in rossoblù, l’ex giocatore dell’Inter ha già ricevuto un’ottima notizia.

Bologna, nessuna lesione per Marko Arnautovic: c’è l’annuncio ufficiale

Come quanto comunicato dallo stesso Bologna, infatti, gli esami a cui si è sottoposto Marko Arnautovic non hanno evidenziato delle lesioni. Il centravanti, fortunatamente, rientrerà nei prossimi giorni ad allenarsi con il resto del gruppo.

Il calciatore si era fatto male nel corso del match contro la Fiorentina, facendo temere il peggio. Arnautovic, quindi, potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta già per la gara di sabato prossimo contro l’Empoli di Zanetti. L’importanza dell’austriaco per il Bologna è nota a tutti, visti i suoi 6 gol segnati nelle prime 6 giornate di campionato.