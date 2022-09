Sampdoria, Giampaolo contro gli arbitri: “L’ho insultato”

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo affronterà questo weekend una sfida molto delicata per il futuro del suo club.

L’inizio stagione della Sampdoria di Marco Giampaolo è stato finora traumatico. Il club blucerchiato ha collezionato solo 2 pareggi e ben 4 sconfitte nelle prime sei gare di campionato. La squadra ligure ha sacrificato diverse pedine nell’ultimo mercato e punta come obiettivo primario alla salvezza.

Giampaolo sta trovando molte difficoltà, ma va detto che nelle prime cinque gare stagionali ha affrontato avversari difficili come Juventus, Lazio e Milan. Il club ligure, proprio nell’ultimo match contro i campioni d’Italia, è stato protagonista di una buona gara. La Samp è uscita sconfitta ma ci sono state numerose polemiche.

Il tecnico Giampaolo è stato espulso a causa di polemiche arbitrali contro i rossoneri e Giampaolo è stato squalificato dopo un duro e pesante attacco nei confronti della terna arbitrale di quel match. Il tecnico, ancora a secco di vittorie, è tornato su quella situazione in conferenza stampa.

Sampdoria, match decisivo per Giampaolo

La società blucerchiata sarà impegnata questo weekend in un match salvezza contro lo Spezia. Trasferta molto importante anche per il futuro di Giampaolo, che, non sarà presente al match. Marco ha avuto due turni di squalifica ed in conferenza è tornato a spiegare il motivo di questa squalifica:

“Due giornate di squalifica? Ho pagato l’onestà. Ho detto semplicemente la verità e la prima ammonizione è avvenuta per una protesta non plateale. Poi mi ha nuovamente ammonito ed io l’ho insultato”. In conclusione il tecnico si difende: “Non sono un recidivo, si poteva fare meglio rispetto alle due giornate di squalifica che mi hanno dato”.