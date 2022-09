Fiorentina, decisione improvvisa del club: cosa accadrà durante i Mondiali

Serie A, durante la pausa dei Mondiali la Fiorentina ha già deciso cosa fare: decisione improvvisa della società.

Il campionato di Serie A, iniziato in netto anticipo vista la programmazione dei Mondiali di Qatar 2022, si appresta a fermarsi per la prima volta. Stavolta, però, il Qatar c’entra poco, visto che la prima pausa per le Nazionali è dovuta alle sfida di Nations League.

La vera grande pausa arriverà solamente durante l’inverno. Dal 13 novembre al 4 gennaio la Serie A si ferma, visto che da metà novembre i club dovranno liberare i calciatori convocati dalle proprie Nazionali per disputare la Coppa del Mondo.

Gli italiani, ovviamente, dopo la batosta contro la Macedonia del Nord, non prenderanno parte alla competizione. Ma cosa accadrà alle società durante i due mesi di pausa? Gli allenatori, dopo qualche giorno di pausa e di relax per i giocatori, continueranno la preparazione con coloro che non partiranno per il Qatar.

Fiorentina, rivoluzione durante i Mondiali

Tecnici e calciatori continueranno a lavorare senza sosta, così come farà anche la Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo i due ritiri estivi, i viola hanno iniziato il campionato di Serie A 2022/2023 a rilento ed i risultati conseguiti fino ad ora sono decisamente sotto le aspettative.

Come riferisce il quotidiano ‘La Nazione’, il club viola approfitterà della pausa per i Mondiali di Qatar 2022 per lavorare ad una preparazione atletica più mirata in vista della ripresa del campionato. I troppi infortuni e la scarsa condizione fisica di alcuni calciatori ha fatto sì che il club optasse per un mini ritiro invernale.