Ballottaggio Donnarumma-Keylor Navas: PSG, l’annuncio è ufficiale

In casa PSG la gerarchia dei portieri è ormai consolidata: Galtier ha ormai preso una decisione definitiva. Campos fa il punto.

La scelta di esonerare Mauricio Pochettino ed affidare la panchina a Christophe Galtier, fin qui, ha prodotto subito i risultati sperati. In campionato il Paris Saint Germain occupa il primo posto (seppur in coabitazione con il Marsiglia ed il sorprendente Lorient) a quota 19 punti, frutto di 6 vittorie ed un solo pareggio. Soltanto sorrisi anche in Champions League, con i francesi a punteggio pieno dopo due gare. Eppure l’umore del direttore sportivo Luis Campos, a sorpresa, non è dei migliori.

Il motivo è da ricercare nel mercato condotto in estate dai transalpini. Il club ha fatto partire diversi elementi ritenuti non centrali nel nuovo progetto (come ad esempio Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler e Mauro icardi) liberandosi così di stipendi pesanti. Al tempo stesso, ha potenziato il reparto di centrocampo grazie agli acquisti di Fabian Ruiz, Vitinha e Renato Sanches (quest’ultimo strappato al Milan al termine di un lungo corteggiamento).

Eppure il risultato finale non convince del tutto il dirigente, come ha avuto modo di dire lui stesso nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Rmc Sport’: “Il problema è stato che abbiamo fatto solo tanti prestiti e poche cessioni reali”. Tra queste sarebbe dovuta rientrare quella di Keylor Navas, ormai retrocesso al ruolo di secondo portiere alle spalle di Gianluigi Donnarumma.

PSG, Navas retrocesso al ruolo di vice di Donnarumma

Il costaricense, mai impiegato da Galtier in questo primo scorcio di stagione, era finito nel mirino del Napoli che aveva messo sul tavolo un contratto da 3 milioni all’anno e un bonus alla firma da 4.5 milioni. Il trasferimento in Italia, però, alla fine non si è concretizzato a causa del mancato accordo tra l’ex Real Madrid e la società in merito alla buonuscita richiesta dal calciatore. Un problema quindi per il PSG, amareggiato anche dal fatto di non essere riuscito ad ingaggiare Milan Skriniar.

“Lo volevamo, lui ma non solo. Abbiamo trattato diversi difensori – le parole di Campos – e non siamo riusciti a prenderne uno”. Lo slovacco è rimasto all’Inter che a breve farà ripartire la trattativa riguardante il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023. Due le idee al vaglio: proporre un nuovo accordo fino al 2027 a cifre più alte rispetto a quelle percepite oppure uno di durata minore atto a scongiurare un suo possibile addio a parametro zero.