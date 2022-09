Roma, salti di gioia per Mourinho: il mercato non finisce mai

Una notizia relativa al futuro della Roma dovrebbe riempire di gioia José Mourinho, che ha trovato una nuova stella per la sua squadra.

Archiviata la “settimana da incubo” che l’ha vista cadere malamente contro l’Udinese in campionato e poi con il Ludogorets in Europa League, la Roma è riuscita a rialzare la testa. Merito delle vittorie arrivate contro Empoli e HJK Helsinki e delle tante certezze che fanno sorridere José Mourinho.

Lo Special One è carico, come si capisce dalla risposta rivolta ai giornalisti Sky subito dopo la gara con i finlandesi. Aspetta il ritorno di Zalewski, sua felice intuizione, si gode un Paulo Dybala in grande spolvero, i gol di Tammy Abraham e, soprattutto, un protagonista ritrovato come Nicolò Zaniolo.

È proprio quest’ultimo il valore aggiunto della Roma attuale. Dopo un anno difficile a causa dell’ennesimo infortunio e un’estate travagliata, in cui più volte è sembrato sul punto di salutare la squadra che lo ha lanciato, Zaniolo è tornato a esprimersi ad altissimo livello.

La sua presenza al fianco di Dybala e alle spalle di Abraham garantisce a Mourinho un tridente offensivo di altissimo livello, le sue qualità si abbinano perfettamente con quelle della Joya ex Juventus. E anche l’incognita sul futuro dovrebbe presto essere un ricordo.

Roma, Zaniolo di nuovo protagonista e verso il rinnovo

Ad affermarlo è Il Messaggero, che dopo aver elogiato lo Zaniolo ritrovato ed aver predetto per lui un ruolo da protagonista sia nella Roma che nell’Italia di Roberto Mancini si sbilancia sulla situazione legata al rinnovo del contratto.

Secondo il quotidiano i contatti tra l’agente del giocatore e il DS giallorosso Tiago Pinto sono costanti. Si lavora su un nuovo accordo con cifre da big, quelle che merita un talento come Zaniolo, e non sembrano esserci ostacoli all’orizzonte.

Anche se ovviamente si tratta pur sempre di una trattativa complicata, per Il Messaggero la schiarita dovrebbe essere ormai prossima.