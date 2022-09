Serie A, ribaltone in panchina? L’annuncio del club è definitivo

Serie A, possibile cambiamento sulla panchina del club già dalla prossima gara di campionato? C’è l’annuncio da parte della società.

La Serie A procede a ritmi serrati nel corso della 7^ giornata e, dopo una brutta sconfitta, anche un’altra panchina adesso appare essere in bilico. Al termine del match, quindi, è arrivato a tal proposito un annuncio da parte dello stesso club.

La Sampdoria ha perso contro lo Spezia per 2-1, nonostante l’eurogol segnato da Sabiri fin da subito. Il futuro di Marco Giampaolo appare adesso sempre più in salita e a parlare al termine della gara è stato Carlo Osti a ‘Sky Sport’.

Il responsabile dell’area tecnica ha esordito così nel post-gara: “Adesso vediamo come arriveremo a gennaio e che scenari ci saranno anche in chiave societaria. Chiaro che la squadra di carenze ne ha, ma la partita di stasera va letta in maniera diversa”.

Spezia-Sampdoria, le ultime sulla panchina del club di Serie A: Osti parla così del futuro di Giampaolo

Carlo Osti, responsabile dell’area tecnica della Sampdoria, ha parlato così dopo il ko della squadra ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Io sono qui per dire che alla ripresa contro il Monza ci sarà sicuramente ancora Marco Giampaolo in panchina. Forse non ci sarà lui seduto perché squalificato, ma vedremo se gli verrà tolta una giornata. I numeri sono impietosi, ma valutiamo anche la prestazione di oggi”.



“La squadra – ha continuato Osti – ha creato delle occasioni contro una squadra buona come lo Spezia, poi si possono fare tante valutazioni. Non si possono prendere gol dopo così pochi secondi, ma sono valutazioni che poi faremo”. Osti ha poi concluso dicendo: “Ci sarà un confronto con il tecnico, la squadra e la società, faremo le valutazioni al nostro interno”. Si faranno valutazioni, quindi, ma contro il Monza per la prossima di campionato non ci saranno cambiamenti sulla panchina dei blucerchiati.