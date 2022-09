Tutto pronto per il fischio d’inizio del match del Franchi tra la Fiorentina di Italiano e il Verona di Cioffi. Si parte alle ore 15.00.

Tra un’ora inizierà la gara tra la Fiorentina ed il Verona. Gara molto delicata per entrambe le squadre, visto che entrambe hanno perso nell’ultimo turno di campo, rispettivamente, con Bologna e Lazio.

Tuttavia, tra i due team, è sicuramente la Fiorentina quella più in crisi. I viola, infatti, non vincono dalla prima giornata di campionato contro la Cremonese di Alvini ed hanno perso nettamente giovedì scorso in Conference League contro l’Istanbul Basaksehir.

Fiorentina-Verona, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Amrabat, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Sottil, Jovic, Kouamé. Allenatore Vincenzo Italiano

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry. Allenatore Gabriele Cioffi.