“Sì, è vero…”: caos Inter-Inzaghi, arriva l’annuncio in diretta

Dopo la sconfitta della sua Inter contro l’Udinese di Sottil, Simone Inzaghi ha fatto un annuncio in diretta.

L’Inter, dopo le sconfitte rimediate contro la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan nel Derby, è caduta di nuovo in campionato. I nerazzurri, infatti, sono usciti sconfitti dal match delle 12.30 contro l’Udinese di Andrea Sottil con il risultato di 3-1.

A peggiorare il giudizio sulla gara dell’Inter è il fatto che sia passata anche in vantaggio. La ‘Beneamata’, infatti, ha sbloccato il risultato al 5’ con una bellissima punizione calciata da Nicolò Barella, ma poi ha lasciato il campo all’Udinese che ha segnato con l’autogol di Skriniar e i colpi di testa di Bijol e Arslan.

Subito il triplice fischio finale dell’arbitro Valeri, l’Inter è stata sommersa da tantissime critiche. La prestazione del team meneghino, di fatto, è tutta da dimenticare, visto che ha fornito una prestazione troppo passiva per cercare di riuscire a strappare almeno un punto dalla Dacia Arena. Di questa brutta gara ne è consapevole lo stesso Simone Inzaghi.

Inter, l’annuncio di Inzaghi: “Non siamo continui”

Il tecnico dell’Inter, infatti, ha così parlato a ‘Sky Sport’ della sconfitta del suo team: “Non siamo continui? Sì, è vero che non riusciamo dare continuità alle nostre prestazioni. Avevamo vinto due gare, ora sono tre trasferte di fila che passiamo in vantaggio e poi perdiamo con il risultato di 3-1. L’allenatore sono io e per questo sono il principale responsabile”.

Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni anche ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Abbiamo meritato di perdere. L’Udinese aveva un’altra cattiveria, riuscendo a vincere tutti i contrasti. Perché ho sostituito alla mezz’ora sia Bastoni che Mkhitaryan? Perché erano ammoniti, loro andavano sul pallone con più determinazione ed ho avuto paura di restare in dieci. Se ho lo stesso feeling dell’anno scorso con la squadra? Assolutamente sì, dobbiamo fare meglio tutti”.