Juventus, cosa succede? L’annuncio ufficiale prima del Monza spiazza tutti

La Juventus al centro delle polemiche. Prima del Monza, arriva l’annuncio ufficiale che lascia tutti i tifosi senza parole. Il motivo.

La sconfitta contro il Benfica in Champions League ha reso ancora più incandescenti gli animi della tifoseria. Adesso, la Juventus è chiamata a reagire e a farlo contro un Monza galvanizzato dal cambio allenatore. E che cambio, visto che sulla panchina dei brianzoli è appena giunto l’ex bianconero Raffaele Palladino.

Reagire, però, serve anche e soprattutto a chi è in questo momento è al centro delle polemiche e delle critiche della piazza: Massimiliano Allegri. Il trainer livornese viene riconosciuto da gran parte degli addetti ai lavori e dalla tifoseria bianconera come il principale imputato per il cammino deludente di questa Juventus.

E nonostante i molti infortuni, il tecnico della Vecchia Signora è sotto accusa per non aver messo a punto un gruppo degno di lottare per le prime posizioni del campionato.

Juventus-Allegri, occhio all’annuncio ufficiale: tifosi increduli

Sul tema Allegri, poco prima del fischio di inizio per la gara contro il Monza, l’AD Arrivabene ha fatto chiarezza ai microfoni di ‘DAZN’. Soprattutto per rispondere alle tante voci su un possibile cambio di guida tecnica in corsa: “Sarebbe una follia – spiega il dirigente bianconero – I problemi vanno visti e affrontati a 360 gradi. Processi sommari e decisioni avventate non aiutano società come la Juventus a lavorare con disciplina”.

E ancora, Arrivabene blinda a suo modo Allegri: “Con Max non c’è solo un contratto, ma un programma di quattro stagioni da sviluppare. Se c’è qualcuno da colpevolizzare, quello sono io: l’amministratore delegato è al vertice di una società, dunque sta a me far funzionare tutto. Dobbiamo restare uniti. E’ chiaro, ci sono dei problemi, ma accusare una persona e lasciarla sola non risolve nulla”.