Milan-Napoli, incredibile Spalletti: l’annuncio di Domenichini sorprende i tifosi

Marco Domenichini, vice di Luciano Spalletti, interviene pubblicamente a ‘DAZN’ al termine di Milan-Napoli.

L’ha guardata col telefono in mano pronto a dare indicazioni e a confrontarsi, Luciano Spalletti. La partita Milan-Napoli è stata una prova importante per la squadra azzurra in un campo difficile come quello di San Siro e contro un’avversaria che ha mantenuto altissimo il livello durante tutti i 90′. Infatti nella prima parte del primo tempo il Napoli spesso è andato in difficoltà.

Tuttavia, il Napoli ha saputo soffrire con personalità soprattutto dopo la rete di Giroud che ha in qualche modo vanificato il vantaggio messo a segno da Matteo Politano dal dischetto. Il subentrato Giovanni Simeone con un colpo di testa su assist di Mario Rui ha deciso la sfida in favore del Napoli.

Gli azzurri sono la nuova capolista della Serie A a pari punti con l’Atalanta e adesso la squadra, tranne i giocatori convocati in Nazionale, avrà modo di riposare in vista dei prossimi impegni alla ripresa del campionato.

Milan-Napoli, Domenichini: “Spalletti ce l’aveva con qualche giocatore”

Il segreto non è soltanto la qualità del Napoli, ma anche l’attenzione che mister Spalletti mantiene sempre alta. Il vice Domenichini l’ha in qualche modo confermato ai microfoni di ‘DAZN’, raccontando la reazione del mister alla vittoria: “Era contento, ma ce l’aveva con qualche giocatore perché non ha fatto quello che doveva fare. Glielo rimproverava”.

Si può fare sempre di più, quindi, ma è anche giusto riconoscere la grande crescita della squadra. Domenichini sottolinea quella di Anguissa, tra i grandi protagonisti di questa prima parte di stagione: “È tra i leader dello spogliatoio, riesce a tirar fuori quel qualcosa in più da trasmettere alla squadra. Ma in generale tutti stanno dando qualcosa in più per compensare la personalità che abbiamo perso (sul mercato, ndr)”.