Doccia fredda per Mourinho: Roma, che batosta prima dell’Atalanta

Brutte notizie per la Roma di José Mourinho: arriva la batosta che gela i tifosi e arriva poco prima della gara contro l’Atalanta.

Pessime notizie per la Roma di José Mourinho, a pochi minuti dalla super sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una gara delicata, che arriva dopo un turno di coppe europee che ha rilanciato la formazione giallorossa anche all’esterno del campionato italiano.

Come appreso attraverso le telecamere di ‘DAZN’, la Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala. L’argentino ha accusato un problema fisico che lo porterà a non scendere in campo per la gara contro la selezione orobica.

Al posto della ‘Joya’ ci sarà Matic, con Pellegrini che avanzerà sulla trequarti. Per l’ex numero dieci della Juventus si tratta di un problema muscolare al flessore della coscia sinistra, che ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso del riscaldamento pre-gara.

Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali e le scelte di Mourinho e Gasperini

Cambia dunque il 3-4-2-1 di Mourinho a pochi minuti dal fischio di inizio. Tra i pali ci sarà Rui Patricio, con la difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci saranno Cristante e Matic, con Celik e Spinazzola sulle fasce. Sulla trequarti Pellegrini avanza e sostituisce Dybala, completando l’undici giallorosso al fianco di Zaniolo e Abraham.

L’Atalanta, invece, risponde con un modulo speculare: Musso tra i pali, Toloi, Demiral e Scalvini il pacchetto arretrato. Koopmeiners e De Roon intoccabili sulla mediana, con Hateboer e Maehle esterni a tutto campo. In attacco, Gasperini si affida agli uomini che ha: Pasalic ed Ederson agiranno alle spalle dell’unica punta Hojlund