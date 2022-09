Italia, l’ufficialità ha ancora il sapore della beffa: c’è il comunicato

L’Italia di Roberto Mancini vive un periodo storico molto complicato. Gli azzurri non parteciperanno all’evento dell’anno.

Il 2022 dell’Italia di Roberto Mancini non è stato affatto semplice. La nazionale campione d’Europa è stata a sorpresa eliminata dai Mondiali in Qatar, grande evento che si terrà tra pochi mesi. Gli azzurri salteranno quindi il principale evento storico per nazionali per la seconda volta consecutiva e la situazione è tutt’altro che positiva.

Mancini ha deciso, nonostante questo clamoroso tonfo, di restare a guidare la Nazionale e l’Italia è pronta ad iniziare un nuovo corso. In questi giorni, nel corso della sosta per le Nazionali, l’Italia affronterà Inghilterra e Ungheria per la Nations League, principale competizione dove al momento gli azzurri sono in corsa.

Il ct azzurro sta effettuando diversi cambi in questo periodo, è pronto a realizzare un nuovo progetto innovativo con l’obiettivo di rilanciare una squadra più giovane. Le principali squadre italiane hanno big stranieri ed è difficile rilanciare, a livello internazionale, i nostri giovani nostrani.

Italia, annunciate due amichevoli per gli azzurri di Mancini

Il prossimo 20 Novembre inizieranno i Mondiali in Qatar, ma i tifosi italiani non saranno protagonisti di questo grande evento. Nelle ultime ore, come riporta Ansa, la federazione italiana giuoco calcio ha annunciato che gli azzurri concluderanno il loro 2022 con due amichevoli.

Proprio mentre avrà inizio l’evento mondiale più atteso dell’anno la squadra di Mancini sarà protagonista di due amichevoli contro Albania ed Austria. La nazionale azzurra disputerà queste due sfide in trasferta, rispettivamente il 16 Novembre a Tirana ed il prossimo 20 Novembre (proprio quando inizieranno i Mondiali) a Vienna.